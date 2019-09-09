南投學子獲總統教育獎 林明溱勉邁向人生目標

（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）南投縣學生翁杏瑤、吳興明、謝玉涵在體壇發光，都拿過全中運金牌，今年也都獲總統教育獎，南投縣長林明溱今天表揚肯定他們學業、才藝、品德兼具，鼓勵努力朝人生目標邁進。

教育部今年5月公布，南投縣立旭光高中吳興明、南投縣立旭光高中國中部謝玉涵、南投縣立草屯國中翁杏瑤獲總統教育獎，因此，林明溱今天接見表揚3人，鼓勵繼續努力朝人生目標勇往邁進，也感謝校長與校隊教練辛苦指導，盼繼續發掘更多品學兼優學生。

吳興明是旭光高中空手道隊成員，由阿嬤扶養長大，家中經濟艱苦，國小時在道館外面偷看練習空手道而投入這項運動，在教練黃泰吉和廖德蘭鼓勵下努力練習，今年更獲全中運金牌，未來不可限量；他也擔任青少年反毒大使，積極參與社區青少年反毒活動。

同樣也是旭光高中空手道隊成員的謝玉涵由曾祖母辛苦拉拔長大，進入空手道隊後，陸續獲全中運銅牌、金牌，如今空手道已成為生活一部分，時常練習到深夜，未來期望挑戰亞運、邁向奧運；此外，她也不忘回饋社會，假日常到機構關懷老人、參與拍攝公益影片。

來自仁愛鄉的泰雅族女孩翁杏瑤由祖父母教養，選擇到離家很遠的草屯國中體育班就讀，因為希望將來成為體育國手，為家裡爭光並減輕經濟壓力，體育夢想路上她苦練不懈，終於拿到全中運角力冠軍，也擔任角力隊長率隊友競技爭光，兼具孝心與領導力。（編輯：謝雅竹）1080909