社會住宅推耐震標章 北市盼打造安全居住空間

（中央社記者黃麗芸台北9日電）「信義區廣慈博愛園區社會住宅（C基地）」通過審查，成為第100號獲得建築物耐震設計品質肯定的住宅，台北市副市長彭振聲今天指出，盼藉此帶動打造北市安全無災居住空間。

為喚起大眾關注防震議題及對於住宅結構安全的重視，台北市都發局與財團法人台灣建築中心今天共同舉行「耐震100授證典禮」。

典禮中，彭振聲表示，台北市政府積極興建社會住宅以落實居住正義，此外，在發生重大災害時也要能轉為防災、救災基地，所以社會住宅建築物耐震用途係數（I值）一律要求達1.25，高於一般建物耐震用途係數的1.0，耐震力可提高至震度6級。

他指出，北市府「信義區廣慈博愛園區社會住宅（C基地）」已通過台灣建築中心審查並取得耐震設計標章，成為第100號獲得建物耐震設計品質肯定的住宅。

彭振聲說，希望以此為起點，帶動北市建築產業界共同重視建物結構耐震安全與施工品質，打造安全無災的居住空間。

都發局指出，北市府積極興建社會住宅之際，取得兼顧耐震結構設計系統合理性、施工可行性，與落實現場施工監督制度的「耐震標章」，將是未來社會住宅的標準配備。（編輯：戴光育）1080909