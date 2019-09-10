莒光災防實兵演練 強化馬祖地區應變能力

（中央社馬祖10日電）馬祖岸巡今天配合莒光鄉公所在西莒青帆漁港舉辦「災害防救實兵演練」，規模之大為莒光少見，透過與在地友軍力量結合，有效強化馬祖地區災害防救應變能力，展現維護民眾生命安全之決心。

因應颱風及汛期，莒光鄉公所聯合第一0岸巡隊、第十海巡隊、連江縣警察局、連江縣消防局、西莒衛生所、馬防部莒光守備大隊、中華電信西莒服務中心、台灣電力公司西莒發電廠、自來水公司、西莒供水站等單位，10日在西莒青帆漁港進行年度災害防救實兵演練。

岸巡隊表示，此次推演加入「颱風期間港區釣客落海搜救」、「廟宇發生火災滅火救援」及「道路土石鬆動滑落災害復原」等項目，以提升並整合各單位應變能量，強化聯合搜救應變能力提升整體救援效能為防範海嘯，地震及颱風等天然災害造成民眾生命及財產之損失。（編輯：李錫璋）1080910

馬祖岸巡隊配合莒光鄉公所，10日在西莒青帆漁港進行年度災害防救實兵演練，這次推演加入「颱風期間港區釣客落海搜救」、「廟宇發生火災滅火救援」及「道路土石鬆動滑落災害復原」等項目，以提升並整合各單位應變能量。（馬祖岸巡隊提供）中央社 108年9月10日