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抓到了 鳳山溪遭大理石廠排乳白廢污水

最新更新：2019/09/10 19:31
高雄市環保局針對鳳山溪上游加強稽查，巡查時發現上游排水溝遭排放乳白色廢污水，循線蒐證後，10日當場查獲鳥松區某大理石加工廠涉嫌非法排放，將依法裁處。（高雄市環保局提供）中央社記者王淑芬傳真　108年9月10日
高雄市環保局針對鳳山溪上游加強稽查，巡查時發現上游排水溝遭排放乳白色廢污水，循線蒐證後，10日當場查獲鳥松區某大理石加工廠涉嫌非法排放，將依法裁處。（高雄市環保局提供）中央社記者王淑芬傳真　108年9月10日

（中央社記者王淑芬高雄10日電）高雄市鳳山溪近來遭廢污水排放污染，環保局加強稽查，今天專案巡查時發現上游排水溝遭排乳白色廢污水，循線查獲大理石廠排放廢污水，環保局勒令停排並將裁罰。

環保局發布新聞稿指出，稽查人員專案巡查發現上游排水溝有乳白色廢污水，循線追查發現鳥松區大理石加工廠將裁切加工製程產生的廢污水未經處理排至區外排水溝。環保局勒令停止排放廢水，並將依違反水污法規定停工並進行裁處，最高可處新台幣2000萬元罰鍰。

環保局指出，大理石加工廠排放水量符合水污法列管事業－其他工業之規定，但因廠方未依規定申請廢水排放許可，已違反水污法第14條規定，環保局將依同法第45條規定命業者停工。

此外，環保局再於廠方未經許可放流口採集水樣送驗，倘超出放流水標準，違反水污法第7條規定，將依同法第40條最高可處2000萬元罰鍰。環保局呼籲業者勿以身試法，經查獲違規排放將予重罰，並移送檢警偵辦，以遏止非法排放。（編輯：黃世雅）1080910

高雄市環保局10日循線在鳳山溪上游巡查，發現某大理石加工廠將裁切石材所產生的廢污水直接排至廠區外排水溝，造成排水溝污染呈乳白色，將依法裁處。（高雄市環保局提供）中央社記者王淑芬傳真　108年9月10日
高雄市環保局10日循線在鳳山溪上游巡查，發現某大理石加工廠將裁切石材所產生的廢污水直接排至廠區外排水溝，造成排水溝污染呈乳白色，將依法裁處。（高雄市環保局提供）中央社記者王淑芬傳真　108年9月10日
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