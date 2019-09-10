限期韓辦復原遭損草皮 侯友宜：該罰就罰

（中央社記者王鴻國新北10日電）新北市長侯友宜今天被媒體問到市府要求韓辦限期復原遭損草皮，否則將列最長1年不出借場地的黑名單，他說，市府會嚴守把關的原則，該求償就求償，該處罰就處罰。

國民黨總統參選人韓國瑜8日在三重水漾公園舉辦造勢活動，導致500平方公尺草地受傷，復原費用約新台幣7萬元；水利局今天限韓國瑜競總辦公室於15日前復原完成。否則將代為執行並求償，以及列入3個月到1年不等拒出借場地的黑名單。

侯友宜在進行市政活動後接受媒體聯訪時指出，大都會公園是全新北市市民所擁有的，也是新北市市民最喜歡去的休閒娛樂及運動的好場所。今天任何人來租借，都有責任一定要把它復原，破壞了草坪、破壞了原有的設備、設施，都一定要把它回復到原狀。

他表示，新北市政府的態度一定秉公處理，該求償就一定求償，該處罰就處罰，一定要讓租借者盡到他應有的責任，所以新北市府一定會嚴守把關的原則；既然租借了，那破壞了就要負起所有的責任，任何人都不可能違背這樣一個原則跟規定。

被媒體問到未來有機會當韓國瑜新北競選辦公室的主委嗎？侯友宜強調，現階段離選舉的時間真的還很長，目前要好好的把市長的角色做好，一切都是不分任何黨派，全心全意地為新北市的工作、建設來努力。（編輯：李錫璋）1080910