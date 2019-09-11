新北將辦捉寶活動 侯友宜：若破壞草皮秉公處理

（中央社記者王鴻國新北11日電）國民黨總統參選人韓國瑜在二重疏洪道造勢時草皮遭破壞惹議，新北市府10月初將在二重疏洪道辦寶可夢活動，新北市長侯友宜今天說，捉寶走動與造勢遊行不一樣，但破壞仍會求償。

新北市政府與美國Niantic、日本The Pokemon Company合作，將於10月3日至6日在新北大都會公園（二重疏洪道）舉辦Pokemon GO Safari Zone活動，市府預估，活動期間每天將可吸引捉寶人潮達10萬人以上。

由於韓國瑜8日造勢活動引發場地草皮遭破壞的爭議，侯友宜今天接受媒體聯訪時，媒體詢問10月的寶可夢活動是否可能會造成活動場地的草皮遭破壞問題。

對此，侯友宜表示，非常開心寶可夢在10月份要來舉辦活動，一定會帶來很多的寶可夢迷到新北大都會公園走動捉寶，走動的方式與所有的造勢遊行是不太一樣，但不管方式如何，都要細心地照顧這個場所。

他指出，因為這是市民所擁有的場地，如果有遭到任何破壞，該怎麼做就怎麼做、該求償就求償，還是按照一定的方式秉公處理。

韓國瑜評論前立委丁守中去年參選台北市長是佛系打法，媒體詢及侯友宜的看法？

侯友宜表示，每一個人的選舉，都有每一個人選舉的方式，他尊重每一個人選舉的方式。

媒體進一步詢問，侯友宜是否與韓國瑜有心結？侯友宜指出，他每天工作都非常開心，「所以，我現在最開心的就是我們的市政工作很順利」。（編輯：戴光育）1080911