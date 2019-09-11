苗縣第2座親子公園有山洞溜滑梯 拚農曆年前完工

苗栗縣政府在竹南頭份地區打造第2座親子公園，11日動土，規畫有火炎山地景溜滑梯，搭配多條山丘溜滑梯和攀爬網，另規畫適合幼童的共融鞦韆、瓢蟲綠丘溜滑梯及蘑菇廁所、蜂巢洗腳池等，力拚農曆年前完工。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 108年9月11日

（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣貓裏喵親子公園今年初啟用後，成為親子休閒熱門去處，縣府在竹南頭份地區打造第2座親子公園今天動土，有高約2公尺且過山洞的火炎山地景溜滑梯，力拚農曆年前完工。

苗栗縣政府水利處長楊明鐃指出，苗栗縣第2座親子公園「竹南頭份親子公園」座落在獅山多功能運動公園，綜合頭份的「山」、竹南的「林」雙核心地景，打造「山林綠遊．昆蟲森林樂園」主題親子公園，休憩區占地0.75公頃。

楊明鐃表示，繼苗栗縣議會旁「貓裏喵親子公園」的八爪章魚溜滑梯之後，竹南頭份親子公園規劃的遊戲設施主打火炎山地景溜滑梯，有高約2公尺且過山洞磨石子溜滑梯，搭配多條山丘溜滑梯和蜘蛛網狀攀爬網，另規畫適合幼童的共融鞦韆、瓢蟲綠丘溜滑梯、旋轉飛輪，及造型可愛的蘑菇廁所、蜂巢洗腳池等。

縣府表示，「竹南頭份親子公園」爭取到特別統籌分配稅款新台幣3160萬元經費設置，除兼容山、林元素，另設有無障礙設施、夜間照明、停車場與假日市集等，工期預定180個工作天，希望能盡量趕在農曆年前啟用，後續也將在通霄、苑裡地區積極覓地規畫第3座親子公園。（編輯：李錫璋）1080911