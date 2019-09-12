澎湖海洋花園 鎖港杭灣植栽珊瑚復育

澎湖縣長賴峰偉（前中）12日在馬公鎖港杭灣親自植栽珊瑚礁，盼能活化海洋資源、永續海洋生態，喚起民眾對環境保育的重視，共創優質海洋城市。中央社 108年9月12日

（中央社澎湖縣12日電）澎湖縣政府今天在馬公鎖港杭灣植栽300株珊瑚礁，縣長賴峰偉除親手種植珊瑚外，並寫下「盼望未來，澎湖海域能活化起來，民眾、政府齊心，大家一齊來護海」，寄送在海底郵筒內。

賴峰偉表示，澎湖海洋治理是12箭之一，除了從海底覆網清除、漁具漁法的管制、無籍船筏合法化、網具實名制到珊瑚礁植栽、漁蝦貝類放流，都盼望能活化海洋資源、永續海洋生態，並喚起民眾對環境保育的重視，共同創造優質海洋城市。

賴峰偉在農漁局長陳晶卉等人陪同下，在杭灣海域親自植栽珊瑚礁，並在明信片上寫下盼望未來澎湖海域能活化起來，由潛水人員攜往海底郵筒投遞，讓海洋再現生機。

澎湖縣政府農漁局表示，馬公鎖港杭灣、鎖港南堤及風櫃蛇頭山等海域，是澎湖水產種苗繁殖場選定的珊瑚復育海域區，鎖港杭灣目前則進行海洋花園珊瑚植栽及水下裝置藝術海底郵筒，現有12家業者從事海洋生態遊憩，進行浮潛活動，也推展澎湖珊瑚復育的成效與努力，讓遊客能更重視海洋環境保育。（編輯：方沛清）1080912

澎湖縣政府營造海洋花園，12日澎湖縣水產種苗繁殖場人員在馬公鎖港杭灣植栽300株珊瑚礁，活化海洋資源。（澎湖縣水產種苗繁殖場提供）中央社 108年9月12日