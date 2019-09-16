打造南迴新地標 台東南迴驛工程動土

（中央社記者李先鳳台東16日電）南迴四鄉民眾期盼已久的「台東城鎮之心南迴驛建設工程」今天動土，未來完工後是高屏進入台東的新地標與觀光景點。工程總經費新台幣2億1387萬元，預計民國110年3月完工。

這項工程也是太麻里、達仁、大武、金峰等南迴四鄉民眾期盼已久。依縣府建設處資料，台東城鎮之心南迴驛工程佔地3萬3947.5平方公尺，規劃1棟2層建物做為休憩空間、特色產品賣場、觀景平台等，並進行濱海景觀整治，留設停車腹地。

未來將作為台東縣南邊門戶服務據點，讓每年約100萬的過往快速通過南迴鄉鎮的車流及旅人，有停駐場域，連結在地產業，成為兼具特色商品展售、交通服務及休憩機能的多功能服務空間。縣府也向中央爭取經費，挹注南迴驛週邊設施景觀整體規劃，包括周邊電線地下化、大武漁港環境改善。

建設處新聞稿指出，草埔隧道正式通車後，東西交通更便捷，南迴驛工程興建完成後，帶動南迴四鄉鎮的產業活絡，提升台東整體生活、觀光及交通品質。相距不遠處，縣府也將興建大武緊急醫療中心，委由高醫進駐看診，讓未來大武鄉呈現不一樣的風貌。

動土典禮上午由饒慶鈴主持，聽取趙建銘建築師工程簡報，隨後與會貴賓鏟土象徵開工，饒慶鈴致詞感謝前縣長黃健庭爭取與規劃。南迴驛總工程經費2億1387萬元，工期540日曆天，預計110年3月完工。(編輯:孫承武)1080916