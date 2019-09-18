鳳山溪變草莓牛奶 高市府允速劃定水污染管制區

高雄市鳳山溪中上游近來屢遭非法排放廢污水，致水流呈現多樣的顏色，有時如牛奶白，有時又加料呈草莓牛奶色，市府環保局除祭重罰也規劃要將鳳山溪中上游劃定為「水污染管制區」。（環保局提供）中央社記者王淑芬傳真 108年9月18日

（中央社記者王淑芬高雄18日電）高雄市鳳山溪近來屢遭廢污水排放污染，水流時而像牛奶白、時而加料有如草莓牛奶，市府環保局溯源查緝將重罰停工、移請檢警刑事偵辦，也規劃鳳山溪中上游劃定為水污染管制區。

環保局今天指出，近期針對鳳山溪中上游列管事業及非法地下工廠進行專案強力稽查，16日巡查時發現鳳山溪水溝呈草莓牛奶色，循線向上游追查鄰近洗車、遊覽車業及工廠排放情形，並未發現異常排放；但發現粉紅色廢水是來自上游暗渠內排出，與排水溝內乳白色水體混合後造成大排染成粉紅色。

環保局表示，經採集河道殘留的粉紅色水樣送驗，現場量測pH 7.43、導電度877μS/cm，無明顯異常，水體有水溝味但並無化學異味，初步排除酸洗或電鍍事業廢水排放，研判污染源可能是一般民宅或商家排出帶有紅色的物質造成。

環保局呼籲業者勿以身試法，一旦被查獲違規排放將重罰停工，情節嚴重者還要一併移請檢警刑事偵辦。

為遏止事業工廠的廢水非法排入鳳山溪，環保局環境稽查科長林燦銘指出，要將鳳山溪中上游劃定為「水污染管制區」預定提前到11月底實施，未來只要有污染水體行為，不論是個人或工廠均可依水污法開罰，罰則最重新台幣300萬元，列管事業單位最高罰則2000萬元。（編輯：張芷瑄）1080918