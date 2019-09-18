綠鬣蜥換老鷹紅豆 2個月捕捉1317隻

（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）屏東縣政府今年7月1日起首創全台辦理移除綠鬣蜥換老鷹紅豆活動，短短2個月捕捉1317隻綠鬣蜥；縣府表示，9月開始，兌換品改成縣產有機黑豆。

屏東縣野外綠鬣蜥量大，甚至屏東市區的溪流、溝邊都可以見到身影，屏東縣政府2年多來原本委外捕捉，但難以遏阻繁殖數量。

7月1日起，縣府農業處實施綠鬣蜥換老鷹紅豆活動，鼓勵民眾參與捕捉，縣府農業處長黃國榮今天表示，短短2個月統計已經捕捉1317隻，其中體長（吻肛長）超過20公分的成體有747隻、小隻的570隻。

黃國榮強調，外來入侵種綠鬣蜥野外族群如繼續擴散，會逐漸壓迫本土其他物種的生存空間，導致生態失衡、造成農業損失、破壞水道或溝渠結構及侵蝕堤岸，危害居民生命財產安全，有效防治方法就是全民共同參與。

黃國榮說，綠鬣蜥成長速度快，繁殖能力強，1隻母綠鬣蜥每年可產20到70顆卵，另成體綠鬣蜥力量大，雖不太會主動攻擊民眾，仍不建議徒手捕捉，並須注意牠的尾巴甩動及注意不要被咬；居家內、外如發現綠鬣蜥，可利用水桶、紙箱或其他容器撲蓋捕捉。

黃國榮表示，移除綠鬣蜥活動將會不定期更換縣產兌換品，9月開始更換為「有機黑豆」，希望民眾繼續踴躍參與移除綠鬣蜥。（編輯；黃世雅）1080918