日統客運取消老人半票 張麗善協調延緩1個月

（中央社記者黃國芳雲林縣19日電）日統客運公司不堪多年虧損，昨公告自10月1日起，取消敬老優惠票，雲林縣長張麗善今天拜會日統董事長林義風，希望能給縣府時間溝通協調，林義風允諾延後1個月實施。

日統客運昨天貼出公告，將從今年10月1日起，4條國道路線老人半價優惠票價取消，老人從雲林到台北來回票價，原本每張半價是新台幣180元至200元，恢復為全票360元至400元。

林義風指出，日統客運營運至今23年，未曾領過優惠差額短收的相關政府補貼，高鐵雲林站營運後，使得日統客運乘客中老人增加達3成至3成5，年年虧損，已不勝負荷，只能取消老人半價優惠以因應。

張麗善今天拜會林義風，希望能給縣府1個月的時間，協助將日統客運業者的心聲反映到中央，並共同尋求解決方案。

張麗善表示，雲林縣老年人口比率高，很多偏遠地區仍須借重日統客運南來北往，業者面臨的經營困境，縣府能理解，也希望公路總局能體恤企業經營的困難；目前中央在觀光旅遊投入許多經費，但在提升民眾生活便利上，並沒有給予客運業者太多支持，希望中央把錢花在刀口上。

林義風允諾暫緩1個月，於11月1日起實施取消敬老優惠票措施，他說，現行補助敬老優惠票價方式，以總運輸量5%推估，雲林縣因老年人口比率高等結構性因素，日統每月運輸量中有約30%為老人搭乘，日統長期自行吸收敬老優惠票差額，造成虧損。（編輯：謝雅竹）1080919