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台南建物稱廟宇掛五星旗 市府確認違建強制拆除

最新更新：2019/09/20 11:39

（中央社記者張榮祥台南20日電）台南市新營區一間名為「天后宮」的道教廟宇建物，遭民進黨立委王定宇指高掛中國五星旗，市府確認違建後，今天強制拆除，但廟方以旗座非違建一部分，反對拆除，和市府僵持中。

台南市政府工務局今天上午9時30分出動怪手強制拆除這間高掛中國五星旗的廟宇，廟方一度阻撓，且舉發總統蔡英文祖墳及王定宇服務處3樓也是違建，要求比照辦理。

不過，廟方的阻撓未持續太久，工務局怪手上午10時進行拆除作業，只花半小時就把這間鐵皮屋建築的「天后宮」夷平；但當工務局準備拆除中國五星旗旗座時，廟方認為旗座非違建一部分，反對拆除，和市府僵持中。

工務局人員表示，這座建築未申請建築執照，已違反建築法，土地使用也違反區域計畫法，地政局9月11日已開罰新台幣6萬元。

另外，「天后宮」建築是在農業用地上，農業局依「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，確認無法補辦申請農業設施容許使用許可，也就是無法補行申請建築執照。

工務局人員說，地上建物拆除後，土地使用如仍未依農地使用改善，市府將依台南市政府辦理違反區域計畫法案件統一裁罰基準，連續加罰直到改善為止。

新營這間高掛中國五星旗的廟宇，只是間鐵皮屋，廟宇看板有「天后宮」、「台灣人民共產黨」、「兩岸一家過好日子」等字樣，遭王定宇揭露後，市府會勘給予7天期限改善，但廟方置之不理。

市府認定廟宇現址是台灣人民共產黨部，屬政黨活動及集會場所，會有不特定人聚集，具公共場所性質，又違反相關法規，決定強制拆除。（編輯：張芷瑄）1080920

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