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台南新營天后宮高掛五星旗 確認違建依法處理

最新更新：2019/09/06 14:21
台南市新營區一間名為「天后宮」的道教廟宇，日前遭民進黨立委王定宇揭露高掛中國五星旗。（圖取自facebook.com/wdy19690305）
台南市新營區一間名為「天后宮」的道教廟宇，日前遭民進黨立委王定宇揭露高掛中國五星旗。（圖取自facebook.com/wdy19690305）

（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市新營區一間名為「天后宮」的道教廟宇，日前遭民進黨立委王定宇揭露高掛中國五星旗，市府今天會勘確認這座鐵皮屋建築的廟宇違建，決定給予7天自行改善，否則依法處理。

台南市政府工務局、地政局、民政局、警察局、法制處等單位今天會勘新營「天后宮」，確認這間高掛中國五星旗的建築是違建，同時違反地政、農業、建築等相關法令。

工務局使用管理科表示，廟宇地點是一般農業區養殖用地及農牧用地，卻擅自鋪設水泥地、增建建築物、挖設水池等，也未領得農業設施許可，已違反區域計畫法，無法取得建築執照，違建無誤。

工務局人員說，廟宇現址是台灣人民共產黨部，屬政黨活動及集會場所，會有不特定人聚集，具公共場所性質，又違反市府民政局、地政局、農業局等相關法規，若不立即拆除，可能會有公共安全之虞，市府將依法執行處分。

新營這間高掛中國五星旗的廟宇，只是間鐵皮屋，廟宇看板有「天后宮」、「台灣人民共產黨」、「兩岸一家過好日子」等字樣。(編輯:孫承武)1080906

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