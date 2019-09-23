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台南新化果菜市場遷建 聯外道路拓寬動土

最新更新：2019/09/23 18:31
台南市政府辦理南175線自台20線起至新的新化果菜市場段道路拓寬，23日由市長黃偉哲（前）主持動土典禮。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年9月23日
台南市政府辦理南175線自台20線起至新的新化果菜市場段道路拓寬，23日由市長黃偉哲（前）主持動土典禮。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年9月23日

（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市政府辦理南175線自台20線起至新的新化果菜市場段道路拓寬，今天由市長黃偉哲主持動土。黃偉哲表示，原台南縣的轄區還有很多建設要推動，市府會繼續努力。

台南市政府工務局指出，拓寬路段現有路寬僅約8公尺，且在冷水埤橋處路型較為彎繞。果菜市場遷建完成後，各式蔬果運送車輛將透過南175線往北往返台20線，再銜接國道8號；或由南172線進出新化外環道，將蔬果送往台南各地。

台南市工務局指出，工務局籌資新台幣5億1600萬元，將道路依路型需求拓寬為13.5公尺至17公尺不等寬度，長度約2.2公里，並配置單側自行車道與雙向混合車道，工期為480日曆天。

黃偉哲表示，市府推動新化果菜市場遷建，未來將成為當地指標性的建築，與虎頭埤風景區相互串聯。工務局配合推動175線拓寬工程，完成後將提供往來車輛舒適、安全的用路環境。這也說明在原來台南縣轄區還有很多建設要推動，市府會繼續努力。（編輯：唐聲揚）1080923

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