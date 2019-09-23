台中自由車場重新啟用 盼打造自行車城市

（中央社記者蘇木春台中23日電）台中市清水區自由車場因設備老舊、地方爭取整建，台中市政府結合中央資源，投入新台幣1.8億元整建後，今天重新啟用，盼帶動自由車運動產業，打造台中成為自行車城市。

清水自由車場位於清水區鰲峰山公園，建於民國88年，賽道全長333公尺，台中市政府運動局新聞稿表示，這是全國唯一經國際自由車總會（UCI）認證的木質賽道，不僅能舉辦國內比賽，還可舉辦國際級賽事，至今培育出2002年釜山亞運金牌林志勳、2010年廣州亞運金牌蕭美玉等多名國家選手，但因設備老舊，地方爭取整建。

車場在去年3月12日開工整建，經完工驗收後，台中市政府運動局今天舉辦重新啟用典禮，包括運動局長李昱叡、台中市議會議長張清照、副議長顏莉敏與地方民意代表都出席見證。

李昱叡致詞時表示，車場歷經20年高度使用，原木質賽道出現木條鬆動、跑道翹曲變形嚴重、支撐桁架腐朽斷裂情形，已不堪使用。市府投入新台幣1億800萬元、教育部體育署補助7200萬元，共投入1億8000萬元整建完成。

李昱叡說，清水自由車場是培育基層選手的絕佳訓練場地，培養國內選手參與國際級競賽，盼帶動自由車運動產業，打造台中成為自行車城市。

爭取車場整建的張清照表示，清水自由車場經改建後煥然一新，感謝市府的用心，以最少經費做出最好成果，成為鰲峰山新亮點，期盼讓國家選手抱回更多金牌，打造台中成為運動城。（編輯：黃世雅）1080923