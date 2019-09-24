宜蘭2死5傷火警 公所設愛心專戶統籌善款

（中央社記者沈如峰宜蘭縣24日電）宜蘭縣冬山鄉22日發生5戶民宅火警，造成2死5傷悲劇，近日有民眾想要捐款時出現不明帳號，為避免善款流向混亂，鄉公所今天成立愛心專戶，盼集中各界力量，助受災戶重建。

宜蘭縣冬山鄉日新路22日凌晨2時發生住宅火警，火勢猛烈，有5戶遭祝融，共有5人受傷，2人死亡。

冬山鄉長林峻輔今天說，在這起火警中，有一戶王姓屋主目前仍在醫院搶救，尚未脫離險境，王姓屋主年邁母親與妻子更不幸命喪火窟；鄰近也遭受波及的黃宅曾為中低收入戶，黃姓屋主罹患大腸癌已有7年，家中經濟僅仰賴妻子打零工維生，原先每月醫療支出費用已高達新台幣4萬元，經濟困窘，現在唯一棲身處更被大火吞噬，重建之路遙遙無期，亟待各界伸出援手。

林峻輔表示，火災事發後，鄉公所現正協助受災戶申請天然災害救助金、急難救助等相關扶助，也有許多愛心人士表明想協助，但網路卻出現許多不明帳號，引起眾人疑慮。為避免善款流向混亂，公所特別成立愛心專戶，請愛心人士若願意捐款幫助受災戶，可直接向冬山鄉公所社會課聯繫，由公所統籌捐款事宜，讓善款能夠真正到達受災民眾手上。（編輯：方沛清）1080924