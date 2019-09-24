更多編輯台推薦新聞：
美國力挺台灣 川普聯合國演說台官員獲邀出席
政治

美國力挺台灣 川普聯合國演說台官員獲邀出席

2隻石虎寶寶困水溝野狗狂吠 民眾看耳朵認出撿獲送安置
生活

2隻石虎寶寶困水溝野狗狂吠 民眾看耳朵認出撿獲送安置

電影返校3天票房飆6770萬 奪年度國片票房冠軍
娛樂

電影返校3天票房飆6770萬 奪年度國片票房冠軍

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

港天宮白沙屯雙媽祖11月花蓮合體 遶境路線確定

最新更新：2019/09/24 15:52
花蓮境內最大媽祖廟港天宮邀請苗栗通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖，11月前來為花蓮一起遶境祈福，24日舉行記者會公布遶境路線。中央社記者張祈攝　108年9月24日
花蓮境內最大媽祖廟港天宮邀請苗栗通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖，11月前來為花蓮一起遶境祈福，24日舉行記者會公布遶境路線。中央社記者張祈攝　108年9月24日

（中央社記者張祈花蓮縣24日電）花蓮境內最大媽祖廟港天宮11月將舉行36週年宮慶，今年首度邀請苗栗通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖，將於11月22日起展開3天2夜遶境進香，遶行花蓮4鄉鎮市。

港天宮董事長賴榮文表示，廟方經向媽祖請示邀請白沙屯媽祖前來為花蓮一起遶境祈福，擲筊獲雙方同意，訂於11月22日至24日舉行，今公布路線圖，將繞行花蓮、吉安、壽豐、鳳林等4鄉鎮市，包括0206地震嚴重災區，為往生者祈福。

賴榮文指出，將依傳統舉行獻敬禮儀，分別有祈安、上轎、起駕、駐駕、祈福、祝壽、回駕與安座等主要典禮，除了遶境，將提前在17日先舉辦5天法會，加上3天遶境，全部活動共有8天。

港天宮指出，第1天11月22日晚間6時從花蓮代天府出發，行經花蓮金三角鬧區徒步遶境；第2天23日上午6時從花蓮港天宮出發行經花蓮勝安宮到客家事務處，在遶境帝君廟聖天宮回花蓮港天宮；第3天24日6時從花蓮港天宮出發至鳳林壽天宮，行經鳳林鎮至碧雲寺採跳躍式徒步壽豐鄉國聖廟。

縣長徐榛蔚今天出席港天宮記者會，她說，媽祖的慈悲及關懷讓全民都能感同身受，希望媽祖賜福花蓮，讓花蓮的各行各業都能事事順利，也歡迎民眾一起來祈福，並當花蓮觀光的推手。（編輯：謝雅竹）1080924

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報