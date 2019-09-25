9成社區淨灘 海廢清理向澎湖學習

澎湖縣湖西鄉沙港村及東石村25日共同發起淨灘活動，社區居民、湖西鄉公所及軍方都加入社區海岸環境清潔行列，攜手維護美麗海洋生態。（澎湖縣政府提供）中央社 108年9月25日

（中央社澎湖25日電）澎湖縣長賴峰偉今天表示，海廢已成為國際性問題，澎湖全縣96個村里，已有85個村里投入海岸線環境清理，目標全縣各社區都能參與淨灘，達成「海廢清理 向澎湖學習」願景。

賴峰偉今天出席湖西鄉沙港村、東石村淨灘，他表示，海廢已成為國際性問題，澎湖有96個村里，目前已有85個村里投入海岸線環境清理，目標全縣各社區都能參與淨灘，達成台灣模範縣、國際性標竿的縣市。

賴峰偉說，海洋廢棄物已是國際性問題，就任前就發現澎湖的海邊充斥海漂垃圾，龍門村在村長帶領下率先進行海岸線自主清理，其他村里紛紛響應。現在整個澎湖縣已有9成社區參與淨灘，一旦全部社區都承擔起清理家園的責任，這將會是全台清理海廢的奇蹟。

澎湖目前已逐漸吹起東北季風，賴峰偉說，海廢垃圾還會再來，但只要前期的清理、後續的維護，澎湖的海岸線仍會是清潔與美麗。

今天的淨灘活動，軍方展現敦睦愛民精神，空軍馬公基地勤務隊就出動135位弟兄，加上澎防部混炮營、金馬澎分署第七岸巡隊及沙港安檢所有200人參與，兵分三路與社區民眾共同撿拾海漂物，並分類整齊，獲得居民的讚許與肯定。（編輯：孫承武、黃世雅）1080925