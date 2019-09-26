88歲日籍婦人旅台找兒時記憶 竹東警方助圓夢

日本88歲婦人久島（左2）幼時曾住新竹縣竹東警分局附近數年，日前旅台時想找回在台的生活記憶，向警方求助，竹東警分局巡官陳柏翰（右2）26日表示，當時先透過簡單的日語對話，關心他們並了解需求。（新竹縣竹東分局提供）中央社記者郭宣彣傳真 108年9月26日

（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）日本88歲婦人久島幼時曾住竹縣竹東警分局附近數年，日前旅台時想找回在台生活記憶，向警方求助。警方今天表示，當時帶著婦人走訪分局後方日式宿舍，助她圓夢找回兒時記憶。

久島前天到竹東警分局請求協助，竹東警分局巡官陳柏翰因有學習基礎日文，也恰好值班，先透過簡單的日語對話，關心並了解需求。

陳柏翰表示，久島幼時曾住在竹東鎮多年，前天與她的兒子一同從東京到台灣旅遊，因新聞發現在竹東分局後方的日式警察宿舍將拆除改建，她希望能再次走訪留念，向警方求助。

陳柏翰說，隨後，在警方協助下帶著久島與她的兒子，一起走訪分局後方舊式日式宿舍，久島很感動，並向警方致謝，也分享她的兒時記憶。

陳柏翰表示，警方送台灣警察寶寶鑰匙圈，給久島作為紀念品，久島直呼「台灣警察親切、又熱情」，也感謝警方助圓夢，讓這次旅台經驗，成為最難忘的回憶。（編輯：方沛清）1080926