台南市府總預算案遭退回 黃偉哲：親痛仇快

（中央社記者張榮祥台南27日電）台南市議會程序委員會昨天退回台南市政府109年度總預算案，台南市長黃偉哲今天呼籲台南市議會議長郭信良莫打友軍，否則會變成親痛仇快。

台南市政府與議會自去年12月25日郭信良宣布退出民主進步黨，再擊敗民進黨推出人選奪下議長寶座後，雙方不合傳言不斷，如今黃偉哲接任總統蔡英文台南市競選總部主任委員，郭信良出任台南市後援總會長，議會卻退回總預算案，引起外界關注。

黃偉哲上午表示，「請郭會長、郭議長把心力放在打選戰，不是打友軍」，大家都是為蔡總統，心力放在打選戰會比較好，打友軍就變成親痛仇快。

他說，絕不放棄和郭信良溝通的任何機會，也請郭信良以市民福祉為念。雙方碰面時，他也會拜託郭信良高抬貴手。

黃偉哲表示，台南在6直轄市中舉債額度第2低，且舉債不是拿錢發福利，主要是做建設，未浪費納稅人的錢，真要說一聲「冤枉啊大人，請議長明察秋毫」。

他說，總預算案被退回於法無據，在預算法或相關法律中，議會須接受預算案，沒有退回的道理，何況退回理由過度牽強；如期如質審查預算案，幫市府做建設才是對市民最大的幫助。

郭信良昨天召開程委會，決議退回總預算案；郭信良表示，109年度歲入、歲出預算短差達新台幣59億元，他要求市府在不舉債、不債留子孫前題下重新檢討總預算案後重送程委會審查，向市民負責。（編輯：李明宗）1080927