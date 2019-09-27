清大經濟系迎新營隊6人患A型流感 停課2天

（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）國立清華大學經濟系日前舉行迎新營隊活動，計有6名學生確診罹患A型流感，校方表示，學生均已服用克流感藥物，返家自主管理，並宣布經濟系大學部今、明停課2天。

清大晚間發新聞聲明稿表示，20至22日共辦理8個迎新營隊，為避免流感傳染，校方發給每個營隊額溫槍、口罩，請學生留意自身健康，並要求每一位迎新營隊總召每日下午4至5時向教官回報狀況；若未回報，教官也主動追蹤。

清大指出，其中經濟系參與的學生當中，大一、大二各有3名學生罹患A型流感，確診後已服用克流感藥物，並返家自主健康管理，系方也宣布大學部今、明2天停課。

清大表示，材料系於13至15日舉辦迎新宿營後發生A型流感群聚感染，適時以停課、消毒環境、衛教及協助學生請假返家自主管理後，疫情已獲得控制，學生都已康復返校。

校方指出，目前尚未發現經濟系新生感染A流與之前材料系新生宿營群聚感染的關聯性，視為個別事件處理，認為是時序入秋，氣溫變化大，加上密集的群體活動所造成。

清大表示，開學這段期間隨時掌握學生流感疫情，加強消毒及衛教，也呼籲教職員留意自身健康。（編輯：謝雅竹）1080927