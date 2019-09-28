新豐海岸堆萬頓毒垃圾 縣府：預計明年1月清畢

（中央社記者魯鋼駿新竹縣28日電）新竹縣新豐鄉海岸被棄置廢棄爐渣、集塵灰，經檢測，戴奧辛超標，新竹縣政府環保局代理局長羅仕臣表示，已展開有害廢棄物移除作業，預計明年1月全數清完。

羅仕臣今天告訴中央社記者，被棄置在新豐鄉海岸的非法廢棄物量體，有不少是建築混合物，民國106年進行估算時，總計約3萬5629立方公尺，其中有害事業廢棄物數量約1380立方公尺，研判是在20多年前被棄置的。

羅仕臣說，當時行政院環境保護署針對新豐海岸的太空包有害事業廢棄物進行檢測，分析顯示抽樣品除了具有鐵、鋅、鉛含量，也具有煉鋼業集塵灰的特徵結晶相，確認為電弧爐煉鋼業集塵灰，戴奧辛檢測值為2750到4470皮克（p-TEQ/g）。

羅仕臣表示，經向環保署申請經費，107年9月展開新豐海岸的有害廢棄物移除工程，但開挖出來的集塵灰數量遠超過縣府的估算，因此再向環保署爭取相關經費，目前已進行第二期移除工程，預計明年1月全數清完。

羅仕臣說，當地已進行管制，避免人車進入，預防有心人士再次傾倒廢棄物，造成海岸污染等危害。（編輯：李錫璋）1080928