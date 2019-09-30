與偶同樂跨界盛宴 雲林國際偶戲節魔幻揭幕

2019第17屆雲林國際偶戲節10月8日將登場，今年以「與偶同樂」為主題，30日舉辦活動記者會，雲林縣長張麗善（右3）與布袋戲大師黃俊雄（右2）等人歡迎民眾參與盛會。中央社記者葉子綱攝 108年9月30日

（中央社記者葉子綱雲林縣30日電）今年第十七屆的雲林國際偶戲節，以「與偶同樂」主題帶來跨界盛宴，雙十節晚上在虎尾拜五街夜市廣場，將以布袋戲魔幻音樂會揭幕，雲林縣長張麗善今天邀民眾來參與盛會。

張麗善與雲林縣政府文化處長陳璧君、虎尾鎮長丁學忠、布袋戲國寶大師黃俊雄、掌中戲優選藝師們及地方各界等，在雲林布袋戲館預告今年國際偶戲節好戲連台。

張麗善指出，雲林國際偶戲節今年17歲，象徵步入成熟的轉變，今年偶戲節從布袋戲樂曲出發，以「與偶同樂」主題呈現跨界音樂盛宴，由魔幻音樂揭開序幕，優選掌中團隊下鄉巡演、來自日本、韓國及俄羅斯的國際團隊等百場演出，要帶引民眾沉浸布袋戲風華。

張麗善表示，在地特色藝文能量，綻放國際耀眼光芒，布袋戲形塑「台灣意象，雲林第一」的文化品牌，規劃在虎尾的布袋戲傳習中心，正透過加盟的「國際木偶友好城市協會」（AVIAMA），與全球9國、11城市交流，分享偶戲文化資訊，宣揚雲林在地國際級布袋戲盛事。

雲林縣政府文化處長陳璧君表示，今年國際偶戲節已從9月28日展開掌中戲優選團隊下鄉巡演，演出到11月10日，布袋戲在雲林縣境遍地開花，偶戲節期間還有布袋戲經典人物史豔文、素還真等紀念帽限量兌換，相關活動訊息請上雲林縣政府文化處或2019雲林國際偶戲節等網站查詢。（編輯：黃世雅）1080930