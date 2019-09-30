高銀配合釋金融三箭 安居首購最長40年貸款

（中央社記者王淑芬高雄30日電）高雄銀行配合高市府推出金融三箭，包括招商企業融資、安居首購優惠房貸及雄速貸專案等，其中受關注的是首購房貸將提供最長40年及寬限期最長5年的貸款方案。

高市府財政局長李樑堅、高雄銀行董事長朱潤逢今天陪同市長韓國瑜開記者會，公布配合高市府的金融三箭利多。

金融三箭是配合市府招商、住宅及青年政策優利貸款，分別是「高雄市招商企業融資專案」，給資本額新台幣3000萬元以上且設立登記在高雄市的企業優利貸款融資；「安居高雄市民首購優惠房貸專案」，給高雄市首購者貸款，期間最長40年以及寬限期最長5年的貸款方案；「雄速貸專案貸款」配合青年局成立，提供青年創業貸款等。

韓國瑜指出，配合台商回流及企業需求，鼓勵企業進駐高雄繁榮在地經濟、創造就業機會，並對無殼蝸牛提出前瞻貸款，最長40年首購者貸款，希民眾安居高雄；配合青年局10月1日成立，感謝信保基金推出中小企業千億融資保證專案，高銀也配合提出速貸專案，讓小規模10人的公司可申請小額周轉資金，鼓勵民眾利用，企業也多了資金動能。

朱潤逢舉例說，以貸款1000萬元為例，30年房分期攤還，每個月約3萬5000多元，如採40年攤還，每月約2萬7000多元，這對首購族非常優惠，不僅高銀首推也是全國銀行界創舉。（編輯：黃世雅）1080930