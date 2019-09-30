對岸選手澎湖鐵人賽意外 澎縣贈慰問金

中國大陸福建鐵人三項選手王銀煥29日在澎湖參加國際鐵人三項賽發生摔車意外，傷重不治，澎湖縣長賴峰偉（右2）30日前往慰問王銀煥家屬，允諾協助家屬釐清責任。（澎湖縣政府提供）中央社 108年9月30日

（中央社澎湖縣30日電）大陸福建鐵人三項選手王銀煥，在澎湖參加國際鐵人三項賽發生摔車意外不幸，澎湖縣長賴峰偉今天前往澎湖三總慰問王銀煥家屬，並致贈30萬元慰問金，承諾協助家屬釐清責任。

2019 LEXUS IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽，29日在澎湖本島舉行，有29個國家、近700位中外選手參賽。王銀煥在自行車賽程時，在西嶼內垵路段摔車，造成頭、手嚴重受傷，經送三總澎湖分院急救，因大量出血休克，宣告不治。賴峰偉得知消息後，指示副縣長許智富、教育處長蘇啟昌代表前往三總急診室協助。

王銀煥的父母表示，王銀煥向來優秀，今年4月才從英國研究所畢業，發生這樣憾事，悲慟不已，希望承辦單位檢討，釐清比賽醫療救護能量，是否足以負荷國際賽事，以及後送醫院搶救等權責問題，同時希望縣府協助將遺體運回廈門等後續事宜。

賴峰偉強調，將要求台灣鐵人三項公司負起責任，並檢討國際賽事環境及醫療規格，避免類似事件再度發生。

賴峰偉表示，這項國際鐵人賽事今年是第4年在澎湖舉辦，每一位參加的鐵人都為了夢想奮戰不懈。對於大陸選手來澎參賽卻發生不幸，感到難過與不捨，希望王家父母親節哀順變。(編輯:孫承武)1080930