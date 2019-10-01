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花蓮橋梁評比待改善 縣府澄清修繕工程沒少過

最新更新：2019/10/01 16:21
花蓮縣內由2座橋組成的花蓮大橋，因橋梁高度不足、加上地震造成橋梁局部位移受損，公路總局正進行原地改建計畫，目前已完成初步設計，目標今年底發包，民國112年完工啟用。圖為花蓮大橋溪水暴漲時情形。（公路總局提供）中央社記者張祈傳真　108年10月1日
花蓮縣內由2座橋組成的花蓮大橋，因橋梁高度不足、加上地震造成橋梁局部位移受損，公路總局正進行原地改建計畫，目前已完成初步設計，目標今年底發包，民國112年完工啟用。圖為花蓮大橋溪水暴漲時情形。（公路總局提供）中央社記者張祈傳真　108年10月1日

（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮境內地震、颱風等天災數量多，縣府列管橋梁維修率僅1成，是全台各縣市政府唯一「待改善」縣市，對此，建設處長鄧子榆表示，各縣市標準不同，花蓮修繕工程沒少過。

宜蘭縣南方澳大橋今上午倒塌，橋樑安全問題受到關注。交通部日前公布縣市政府橋梁維護管理作業評鑑報告，全台各縣市政府平均維修率為77％，花蓮縣僅10%，是評鑑報告唯一列為待改善縣市。

鄧子榆接受中央社記者採訪指出，縣府轄管橋梁共634座，經調查報告顯示，106年度建議改善橋梁共計270座橋樑，占4成比例，去年碰上0206大地震新增受損橋梁，總修繕費用超過新台幣6000萬。

鄧子榆表示，縣府每2年定期檢查轄內橋梁，如遇地震、颱風等天災，加強受影響區域橋樑，去年0206大地震就針對震央花蓮市區盤點，新增包括七星潭大橋、尚志橋等7座橋梁為須儘速補強名單。

鄧子榆強調，縣府每年編列超過2000萬預算，用於橋梁改建、補強，一年平均能修繕至少17座橋梁，並不少於其他縣市，加上定期安檢，花蓮天災頻率相對高，近10年來並未發生橋梁斷裂災情。

另外，由2座橋組成的花蓮大橋，因橋梁高度不足、加上地震造成橋梁局部位移受損，公路總局正進行原地改建計畫。公路總局花蓮工務段長陳景揚接受中央社記者採訪指出，總經費14億元，計畫加高、加寬橋面，目前已完成初步設計規畫，目標今年底發包，民國112年完工啟用。

陳景揚指出，因花蓮大橋位置接近出海口，淤泥堆積嚴重，加上地處「嶺頂斷層」，施工分2階段，採用韌性較佳的鋼箱型橋梁，第二階段加長，則以混泥土橋設計，並配合河川局路堤疏濬期程進行，提高橋梁安全、穩定性。（編輯：黃世雅）1081001

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