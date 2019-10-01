台南市府總預算案遭退回 黃偉哲將訪郭信良

（中央社記者張榮祥台南1日電）台南市議會程序委員會退回台南市政府109年度總預算案，台南市長黃偉哲明天將拜會議長郭信良溝通說明，期待市議會理解及支持總預算案。

黃偉哲今天指出，市府歲出增加，除用在道路、農水路、治水等中央補助重大建設外，另有警消員額增加帶來的人事費用、危險與繁重加給，所有預算都用在市民期盼的各種發展。

黃偉哲表示，許多縣市109年度因爭取到中央建設而必須舉債，包括高雄市、新北市、台中市等。當各縣市都為建設而舉債時，台南不能因死守零舉債而失去建設的機會。

郭信良9月26日召開程委會，決議退回總預算案；郭信良表示，109年度歲入、歲出預算短差達新台幣59億元，他要求市府在不舉債、不債留子孫前題下重新檢討總預算案後重送程委會審查，向市民負責。

黃偉哲則說，「請郭會長、郭議長把心力放在打選戰，不是打友軍」，大家都是為總統蔡英文，心力放在打選戰會比較好，打友軍就變成親痛仇快。

台南市政府與議會自去年12月25日郭信良宣布退出民主進步黨，再擊敗民進黨推出人選奪下議長寶座後，雙方不合傳言不斷，如今黃偉哲接任蔡總統台南市競選總部主任委員，郭信良出任台南市後援總會長，議會卻退回總預算案，引起外界關注。（編輯：謝雅竹）1081001