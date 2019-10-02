台南市總預算案遭退回 黃偉哲拜會郭信良溝通

（中央社記者張榮祥台南2日電）台南市議會程序委員會退回台南市政府109年度總預算案。市長黃偉哲今天拜會議長郭信良溝通說明；郭信良表示，將詢問議員的意見，再決定如何處理總預算案。

黃偉哲今天拜會郭信良，因事涉台南市政府109年度總預算案，郭信良事先通知市議會各黨團列席，府會一起坐下來談。

黃偉哲說明，明年預算歲出增加，主要是因應中央補助編列的配合款；總預算短差59億元中，有20多億元來自於房屋稅收減少，加上警消危險與繁重加給支出也增加8億元，在收入減少、支出增加的情況下，必須舉債。

黃偉哲表示，市府對市議會是相當尊重的，只要是符合全民利益，且在專業判斷上確實是需要執行的建設，市府都應該做。至於議員提出發放津貼、補助健保費等建議，衡諸目前財務狀況，確實無法達到需求。市府會將議員建議案的輕重緩急排序做評估，也盼與議會一起努力，共同推動台南市發展。

郭信良則表示，黃偉哲的說明來得遲了些，但已有進步，市議員們也很高興，只要是良性溝通，市議會的大門永遠是開著。他說，109年度總預算案超過1000億元，預定11月審議，他希望知道編列的重點與方向，這才是負責的行為。

至於「鏡週刊」報導「郭信良涉縱容服務處主任黃龍生收錢喬案」，黃龍生今天前往台南地檢署控告「鏡週刊」，且向郭信良請辭主任職務。郭信良表示，報導對黃龍生打擊甚大，相信全案會水落石出。(編輯:孫承武) 1081002