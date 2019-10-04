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港務公司所轄中市境內橋梁 市府促速完成檢測

最新更新：2019/10/04 18:11
宜蘭南方澳大橋1日崩塌釀嚴重傷亡，引發各界關注台灣橋梁安全。台中市建設局也立即啟動檢測機制，針對全市15座外置預力橋梁進行檢查，狀況皆安全良好。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年10月4日
宜蘭南方澳大橋1日崩塌釀嚴重傷亡，引發各界關注台灣橋梁安全。台中市建設局也立即啟動檢測機制，針對全市15座外置預力橋梁進行檢查，狀況皆安全良好。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年10月4日

（中央社記者郝雪卿台中4日電）南方澳跨港大橋1日坍塌，台中港區內由台灣港務公司管轄的4座橋梁未檢修，台中市建設局今天指出，已發文協請港務公司於月底前盡速完成檢測，如有必要，市府將全力協助。

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日坍塌造成傷亡，台灣港務公司3日在立法院交通委員會表示，所列管剩下的16座橋梁都位於管制區內，其中未檢修的8座橋梁都在中南部，將在3個月內完成檢驗。

台中市建設局對此今天發布新聞稿，局長陳大田在稿中指出，南方澳跨港大橋發生坍塌後，建設局立即啟動特別檢測機制，並於南方澳跨港大橋坍塌隔日完成市府所管轄的15座外置預力橋梁檢查；初步檢查，整體狀況安全良好，後續將持續完成其餘橋梁檢測作業，確保結構安全。

建設局表示，台灣港務公司轄下管理的中一橋、中二橋、中南一橋、中南二橋等4座橋梁位於台中市轄內，都列為未檢修的橋梁，但因不屬於市區道路橋梁，台中市政府沒有管轄權。

對於這4座未檢修的橋梁，建設局指出，今天已發文協請台灣港務公司於月底前盡速檢測，並依檢測結果採行必要措施；如有必要，中市府也將全力協助，確保往來車輛通行安全。（編輯：戴光育）1081004

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