花蓮票選公共藝術 太魯閣車站2作品同獲獎

花蓮縣文化局主辦「最愛–花蓮公共藝術」票選活動，投票已於9月底截止，結果5日揭曉，位於太魯閣火車站內的作品「織路」，是由太魯閣族藝術家林介文創作，人氣最高。（花蓮縣文化局提供）中央社記者張祈傳真 108年10月5日

（中央社記者張祈花蓮縣5日電）花蓮文化局舉辦縣內公共藝術網路票選活動，新城（太魯閣）火車站內太魯閣族藝術家林介文作品「織路」、陳彥君的「太魯閣之美」分別拿下1、2名，也是2人二度同時獲獎。

林介文將舊毛衣重新拆解成線球，與32名織女合作，重新編織成女性產道的模樣，象徵生命的延續；陳彥君以窯燒翻製重現已故水墨畫家馬白水「太魯閣之美」畫作，配合燈光展演，表現台灣地景之美，2件作品去年雙獲文化部「第6屆公共藝術獎」。

花蓮文化局今年舉辦「最愛-花蓮公共藝術票選活動」，遴選出15件公共藝術作品，為期一個月網路票選，吸引上千人次參與，票數最多的3件作品分別為林介文的「織路」、陳彥君的「太魯閣之美」以及放置在東部海岸國家風景區石梯坪遊憩區入口，阿美族藝術家伊祐‧噶照的「kahicera’an滙集在這裡」。

文化局長江躍辰表示，為全方位推動花蓮公共藝術，齊聚文化局、公共藝術領域專家學者、藝術家與廣大民眾等參與，這3件超人氣的公共藝術作品將製成文創宣導品，以多元的方式推廣，擴散花蓮在地影響力。（編輯：謝雅竹）1081005

花蓮縣文化局5日揭曉「最愛–花蓮公共藝術票選活動」結果，位於太魯閣火車站內的公共藝術作品「太魯閣之美」，是藝術家陳彥君以窯燒玻璃技法，翻製已故已故水墨畫家馬白水的同名畫作而成，獲民眾票選第2高票。（花蓮縣文化局提供）中央社記者張祈傳真 108年10月5日