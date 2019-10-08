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台中爵士音樂節11日登場 警公布交管措施

最新更新：2019/10/08 10:53

（中央社記者趙麗妍台中8日電）邁入第17年的台中爵士音樂節11日在台中市民廣場及草悟道廣場登場，為期10天音樂饗宴，民眾可徜徉悠揚樂音，大啖異國美食，台中市第一警分局今天也公布交通管制訊息。

台中市警察局第一警分局公布2019台中爵士音樂節交通疏導管制措施，管制時間，平日管制自下午4時至晚間10時，假日則是下午2時至晚間10時。

警方指出，公益路與美村路口、公益路與中興街口、英才路470巷與中興街口（往市政府方向車輛）；公益路與館前路口、公益路與公益路155巷口、公益路與英才路口（往火車站方向車輛）；公益路與英才路口、公益路與公益路155巷口（往科博館方向車輛），為禁止左轉路口。

警方表示，館前路（公益路至英才路470巷）及公益路155巷（公正路至公益路）等2處路段禁止車輛進入。

主辦單位今年在美食攤位規劃，網羅各國美食料理，來自阿根廷、德國、日本等地料理雲集，披薩、德式香腸、雞翅包飯到火烤牛排應有盡有。

台灣在地美味小吃也不缺席，逢甲夜市知名小吃，專賣日式創意串燒和炸牡蠣、唐揚雞等炸物「激旨燒鳥」，以及知名文創手搖飲也進駐爵士音樂節。周邊還有許多文創小物的市集，民眾雙十連假感受爵士音樂魅力。（編輯：謝雅竹）1081008

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