農會總幹事扮小丸子走秀 行銷彰化優鮮農產品

（中央社記者吳哲豪彰化8日電）彰化縣政府聯合彰化縣農會以及26個鄉鎮市農會今天舉辦農產品行銷記者會，鄉鎮市農會總幹事更打扮成櫻桃小丸子等卡通人物賣力行銷，推廣彰化優鮮品牌，帶大家打「國際盃」。

彰化縣政府今天在縣府中庭舉辦「彰化優鮮安全優先」農產品行銷記者會，彰化縣農會總幹事廖振賢以及彰化縣26個鄉鎮市農會的總幹事也都陪同縣長王惠美，一同行銷彰化縣農漁牧產品。

其中，多名鄉鎮市農會總幹事都打扮成卡通人物賣力推銷自家農產品，像是彰化花壇鄉農會總幹事顧碧琪就扮成美少女戰士，推銷花壇茉莉花茶，芬園鄉農會總幹事黃翊愷則化身櫻桃小丸子，大力推薦芬園農產品，希望打響彰化優鮮的招牌。

王惠美致詞時表示，過去彰化優鮮這個品牌經常被忽略，現在縣府要善用這個品牌將營養、健康又安全的彰化縣農特產品推銷出去，歡迎鄉親朋友多用實際消費來鼓勵農民，縣府也會打「國際盃」，將彰化優質農特產品行銷世界。

王惠美表示，除了推出彰化優鮮的統一商標外，縣府也會結合農特產品產銷履歷認證、有機農產品認證等措施，未來也會開放具有食品安全認證的生鮮農漁牧產品和加工產品申請，由縣府把關安全品質。（編輯：洪學廣）1081008