文蛤養殖全台第三 彰縣推水產保險防寒害

（中央社記者吳哲豪彰化17日電）彰化縣政府養殖文蛤面積排名全台第三，彰縣農業處指出，政府和產險業者合作推出養殖水產保險，漁民負擔1/3保費，只要氣溫低於攝氏10度持續10小時以上，就理賠文蛤及虱目魚。

彰化縣政府農業處指出，彰化縣文蛤養殖面積有1600多公頃，排名全台第三，每當寒流來襲，文蛤養殖池內的文蛤和混養虱目魚就常因低溫死亡。

縣府表示，政府和產險業者合作推出溫度參數虱目魚養殖水產保險，由行政院農業委員會補助1/3保費，縣府補助1/3保費，漁民負擔1/3保費，受理投保日期從即日起到11月10日止，至於保險日期則為11月1日起到隔年3月15日。

只要中央氣象局測得氣溫低於攝氏10度，且持續10小時以上就啟動理賠，保險期間內沒有理賠次數限制。

縣府進一步說明，保險依飼養方式及保險金額分為4種方案，像是以文蛤池混養虱目魚為例，在「保額3萬元」、「自額15%」條件下，1公頃魚塭保險費為新台幣8981元，中央與縣府各補助1/3，漁民一公頃魚塭實際只需負擔2995元，就可以享有3萬元的低溫寒害保障。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081017