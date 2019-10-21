小黃公車進偏鄉社區 高市桃源那瑪夏受惠

「偏鄉公車式小黃深入原民部落計畫」是落實交通部公路總局推動極限村落偏鄉幸福小黃服務，高雄市政府今年起已啟動多處偏鄉，21日再深入桃源區，一次供給兩條路線，方便居民外出或長輩就醫。（高雄市交通局提供）中央社記者陳朝福傳真 108年10月21日

（中央社記者王淑芬高雄21日電）落實交通部推動極限村落偏鄉式小黃服務，高雄市小黃公車今天起駛進桃源區，有梅山、藤枝往旗山兩路線，每天各6班次服務；交通局預計下月初再駛進那瑪夏區、田寮區。

這項「偏鄉公車式小黃深入原民部落計畫」是落實交通部公路總局推動極限村落偏鄉幸福小黃服務。針對高齡人口超過25%、距離500公尺內沒有公車站牌、聯外交通不便的偏鄉部落，導入公車式小黃，落實照顧年長者住民。

高市府今年起陸續啟動旗山、杉林、甲仙、美濃、內門等偏鄉，21日再深入桃源區，一次供給兩條路線，方便居民外出或長輩就醫。交通局運輸監理科長李啟清指出，往返最多兩段收費，新台幣24元。

交通局規劃兩條行駛於桃源區的小黃公車，分別從梅山、藤枝到旗山及返程，每日各6班次服務，目前以提供班表服務，交通局說未來如果使用人次多會規劃預約，提供住民更完善的服務。

李啟清指出，以梅山到旗山為例，單趟交通約70公里，如果居民以計程車跳表計費，車資近新台幣千元，搭乘小黃公車兩段收費是24元，車程速度相當，車資便宜多多。

桃源區當地居民表示，長期以來桃源區因為深處高雄市最偏遠的地區，導致公共運輸發展受限，每天僅一、二班公車可以搭，交通環境極為不友善。現在引進公車式小黃來服務族民，大家都很高興，不僅搭乘舒適，更是比照公車票價收費，感謝市府對原民區的照顧。

交通局長鄭永祥指出，公車式小黃目前服務團隊有165輛車，服務41條路線，將持續擴大服務範圍，預計偏鄉小黃下月初駛進那瑪夏區、田寮區，目前還在徵詢六龜區的需求，盼提供全市偏鄉更完善的脈絡服務。

這項提供全新、具備衛星定位系統的6-8人座公車式小黃服務，提高民眾通勤便利；且固定平假日發車提供服務，民眾無須擔心叫不到車，行的權益有保障。

交通局指出，高雄市偏鄉公車式小黃深入原民部落計畫一年約4000萬元，其中交通部補助85%，其餘由市府負擔。交通局評估偏鄉小黃公車服務提供優於公車的接駁，也讓民眾彈性的乘車選擇，更有助於翻轉計程車產業。（編輯：孫承武）1081021