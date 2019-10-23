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自焚說惹議 柯文哲稱為公安講實話

最新更新：2019/10/23 17:52

（中央社記者梁珮綺台北23日電）台北市長柯文哲日前「自焚去河濱公園」說法，引發各界抨擊，他表示，自焚對公安造成威脅「我只是講實話，每個人都說我失言」，要求社會局檢核相關資料，了解選擇自焚原因。

柯文哲今天下午主持108年度台北市政府維護公共安全督導會報第5次會議，消防局資料顯示，105年至108年，以自焚方式自殺者，皆無釀成波及他人或其他建物重大火災案件。

社會局資料顯示，107年前有31案自焚輕生者，今年2月有3案、7月有1案，今年累計有4案。

柯文哲則主動提起日前引起爭議的「自焚拜託去河濱公園，不要在公寓」、「自殺拜託吃安眠藥，不要用自焚」說詞，他說，自焚對公共安全造成威脅，自己是說實話，但每個人都說他失言。

柯文哲說，想不透為何輕生民眾會選擇自焚方式，曾看過數據，北部絕大多數選擇跳樓，不同地區的自殺方式不同，「為什麼（自焚）變成流行？有一陣子喇嘛流行自焚自殺，一次死100多人，造成中共困擾」。

柯文哲要求社會局檢核相關資料，了解選擇自焚輕生民眾的背景及原因。（編輯：李亨山）1081023

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助，可撥衛生福利部安心專線「1925」，生命線專線「1995」，或張老師服務專線「1980」。

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