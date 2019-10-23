桃園青年體驗營赴日交流 盼提升台灣農業競爭力

（中央社記者吳睿騏桃園23日電）桃園市政府青年事務局今天率領28名學生前往日本宮崎縣，進行為期7天農業體驗營活動，透過農業試驗場及酒造廠等交流，了解日本農業環境和市場行銷，提升台灣傳統農業競爭力。

桃園市政府在2017年與日本宮崎縣締結友好並簽署「桃園市與宮崎縣友好交流協定」，共同推動教育、觀光、文化藝術、體育、產業等交流。

青年事務局長顏蔚慈表示，為鼓勵青年投入農業、參與國際，由市府辦理的「2019桃園締盟城市青年短期體驗學習營」，下午帶領北科附工、至善高中及龍潭高中3校農業相關科系學生共28名，搭機前往日本宮崎縣，學習體驗日本在農藥快速篩檢系統、AI技術及土地的永續經營等新技術。

桃園市至善高中農產行銷科主任李宗俊表示，為爭取學校僅有的3個名額，校方也透過公開甄選方式進行面試簡報選出3名同學，除了由青年事務局補助學生約新台幣3萬8000元的團費，「至善高中董事會」圓夢助學計劃再補助學生各1萬元，讓學生可以免費參與。

第2次參加的學生陳以倫表示，去年首次參加體驗營，看到了日本很多農業新技術。今年除了參訪日本農會、高校、農業試驗場及酒造廠，主辦單位更安排學生入住當地民宿及體驗全日農業活動，相信能更了解日本農業環境和市場行銷，提升台灣傳統農業的競爭力。（編輯：謝雅竹）1081023