苗栗陶藝術節國際大師交流 邀民眾體驗焰艷之美

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗縣政府舉辦「2019苗栗陶藝術節」11月登場，除4大主題展、邀請多國陶藝大師來台交流外，也規劃全國首創拉坏、擠坏擂台賽及親子捏陶等活動，邀民眾共享陶藝之美。

苗栗縣文化觀光局今天在縣府1樓大廳舉辦「2019苗栗陶藝術節」記者會，84歲陶藝大師賴復歡，偕兒子賴時興、就讀國一的孫子賴世順，一家3代同台示範拉坏創作，現場也安排樵樂雅集的古箏和二胡演奏，為活動暖身。

苗栗縣文觀局長林彥甫指出，苗栗縣公館鄉是陶土、陶瓷故鄉，近4年來舉辦苗栗陶藝術節，為期近一個月的時間已如苗栗的「陶之月」，今年以「焰．艷」為主題，透過各項系列活動，讓更多人了解苗栗陶產業的歷史與當代創新發展。

活動策展人邱建清表示，今年主題定調「焰．艷」，是因陶藝家用取自大地的土加以揉練，投入自身情感與理性思維，用雙手捏塑成形、上釉、燒窯，熊熊火焰讓土坯幻化成多姿多彩的作品，令人驚艷。

邱建清指出，這次規劃在苗栗陶瓷博物館及文觀局舉辦4大主題展，展現苗栗陶藝多元面貌，並邀請美國王慶祥、加拿大李見深、Jordan Scott、日本金重晃介、清水圭一及國內的李明松、劉鎮洲、李茂宗等10餘名陶藝大師，參加11月7、8日在育達科技大學舉辦「陶藝國際學術研討會」，促進藝術家與產官學界深度互動。

文觀局表示，系列活動自11月2日至12月1日，預計11月9日在苗栗特色館廣場舉行開幕式。11月9日至11月17日連續2個週末，在苗栗特色館廣場有假日市集及藝文、捏陶體驗活動，還有全國首創的拉坏、擠坏擂台賽。（編輯：張芷瑄）1081023

苗栗縣政府文化觀光局23日舉辦「2019苗栗陶藝術節」記者會表示，活動以「焰．艷」為主題，透過各項系列活動，讓更多人了解苗栗陶產業的歷史與當代創新發展。中央社記者管瑞平攝 108年10月23日