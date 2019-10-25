中央與地方合作救災 綠島鄉長跨海提意見

（中央社記者盧太城台東縣25日電）綠島8月間發生火燒山，因空勤直升機投入救災才控制火勢。鄉長謝賢裕今天跨海到台東感謝空勤隊，並且允諾在綠島設置取水點，配合直升機救災。

8月間綠島連續發生2起火燒山，因火燒地點在山區，綠島鄉的消防車無法抵達，最後由空勤直升機從台東取水前往噴灑才控制火勢蔓延，這也凸顯綠島救災的困境。

謝賢裕今天前往台東豐年機場拜訪空勤總隊第3大隊第3隊，感謝空勤隊的幫忙，同時談到這次跨海從台東市活水湖吊掛取水，到綠島火災現場上空灑水的任務最特別。

第3隊長祝世全表示，一般人認為就近「海邊取水」，可以減少往返綠島、台東飛行時間，增加救災效率。但目前直升機都面臨直接取海水鹽化的問題外，阿帕契直升機強力渦輪吸力，將海水上吸可能造成動力系統及關鍵零件受損風險更大。如果能在綠島適合地點，設置取水點，可獲得更有效率的救災成效。

謝賢裕提到，救災啟動了協力合作默契，盼多互訪能讓這個默契更強化，今天代表很多在離島受救家屬表達萬分感謝之意，關於取水點供水議題，把它交給綠島鄉公所秘書陳銘廣，盡快研議在綠島尋覓適當位置，配合空勤任務強化救災行動力。（編輯：黃世雅）1081025