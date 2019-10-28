重摔幼貓爆頭致死引公憤 麵店老闆澄清並非故意

（中央社記者李先鳳台東縣28日電）台東市一家麵店昨晚傳出老闆重摔幼貓爆頭致死事件，有民眾將過程貼上社群網路，引起公憤、發起抵制；賴姓老闆今天出面澄清，是被小貓咬到手的反射動作，並非故意。

民眾貼文指昨天晚間台東市區這家麵店的樓頂跑來數隻小貓，不停喵喵叫，老闆抓到其中一隻黑色小貓摔地，小貓爆頭流血抽搐死亡。老闆看到客人及路人圍觀，馬上把地上血跡沖掉，並將小貓屍體放到米袋帶離店裡。貼文一出，很快就有上千則留言，大多數指責麵店老闆太狠毒，太可惡，竟狠心殘殺虐死小動物，並氣憤地要抵制、不再吃這家店的東西。

賴姓老闆上午接受媒體訪問時說，昨晚看到那隻黑色小貓是短尾的，覺得特別，原本是想抓回來養，結果卻被咬到手指，心裡一慌就把牠甩出去，自己還去打了破傷風針；沒想到引起軒然大波，深感抱歉，最近也無法做生意了。

賴姓老闆的兒子今天凌晨也貼文道歉，表示「我們錯就是錯，我們絕不逃避任何責任，而此事件也交由檢警單位調查了。事情過後我們願意接受大家檢視及虛心受教。我們將每月提供物資給動保團體，請各位愛貓愛狗人士再給我們機會」。

但多數網友並不認同，認為「貓不會主動靠近咬人，而且幼貓根本咬不動」。有人指「誰給那隻幼貓機會？」有人說明「協同另一位中途（照顧者），已將母貓及小貓兩隻誘捕完畢」。

也有人相信老闆是真心想彌補所犯下的錯誤，與其譴責倒不如讓他們實質上為流浪動物付出幫助更有意義。（編輯：張銘坤）1081028