3族原童吟唱傳承歷史 東縣府邀民眾聽古謠

（中央社記者盧太城台東縣30日電）當排灣族遇上布農族再一起碰上阿美族，會擦出怎樣的火花？台東縣政府文化處11月2日邀民眾與原住民小朋友，一起嗨唱「米呼米尚x阿賴~一起Semnai吧」。

台東縣政府文化處表示，推廣藝文教育扎根，今年以安朔國小（排灣族）、海端國小 （布農族）、泰源國小（阿美族）等為據點，把耆老長者及藝文師邀請駐校並實地教導學童吟唱傳統古謠。

台東縣長饒慶鈴表示，為讓孩子們理解為什麼要重視自己的文化，成果展演特別以嘉年華會方式，縣府執行藝文扎根的精神即在幫助他們傳承歷史、守護歷史、寫入歷史。

海端國小馬同學說，很期待每星期三唱歌課，因為可以跟不同班級同學在草地上唱歌上課，雖然一開始生澀不太懂，但後來慢慢學會；11月2日要去美術館唱古謠，而且爸爸、媽媽、阿嬤、妹妹也會一起來看演出，「我好興奮但又緊張」。

文化處表示，每個族群都有自己的文化特色，尤其是台東更是多元族群文化的融合，如何讓傳統古謠重新在部落扎根，文化處今年特選縱谷線、南迴線、海岸線各一個部落為扎根據點，讓藝文師、耆老與孩子們一起互相學習，山谷中傳唱聲響，多了童稚清晰繚繞回音，即便是不同族群的學童也樂於共學共歡樂。

文化處表示，11月2日 （星期六）下午2時邀請台東縣民走訪台東美術館戶外廣場，與一群可愛的原住民小朋友，一起嗨唱「米呼米尚x阿賴~一起Semnai吧！」。（編輯：謝雅竹）1081030