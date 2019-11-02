慰古寧頭戰役英靈 是否撿骨地方看法不一

歷經金門古寧頭戰役血洗的農田，至今仍可看到田中央或一隅有個草堆，草堆上插著一根鋼筋再掛上一個寶特瓶，這是在提醒農友耕作時記得繞道，避免「觸犯地底下的好兄弟」。中央社記者黃慧敏攝 108年11月2日

（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）古寧頭戰役70週年戰役紀念活動落幕，但當地人認為古戰場地底下仍有遺骸，而發起「撿骨」行動，期盼兩岸英靈安息；但也有人質疑，亡魂已沉睡70年，沒有必要再干擾祂們。

1949年10月25日凌晨共軍在古寧頭一帶登陸，與國軍激戰3天3夜，4000多名共軍與2000多名國軍魂斷古寧頭。由於戰況太激烈，屍體來不及掩埋，今年重返金門的老兵謝國寶說，有好幾千具屍體曝露在海邊。而綜合其他參戰老兵口述，觀音亭、林厝、北山一帶的池塘、古井、糞坑全被屍首填滿。

不少老百姓被動員協助掩埋屍體，安岐居民周麗紅曾聽高齡90歲的父親說，那時分不清國軍共軍，也不在乎怕不怕了，就是一直抬屍體埋葬。

除了軍方和佛教界會在戰役紀念日舉辦法會，超渡陣亡將士亡魂，每年農曆7月8日，古寧村民也會祭拜陣亡的國共兩軍官兵，祈求境內平安。小小的村落裡更是隨處可見將軍廟，不分國共一併祭拜，在在顯示村民敬畏的心。

民政處副處長許慧婷引用金門前司令官胡璉著作「金門憶舊」說，民國42年軍方就已完成包括古寧頭戰役在內新墳舊塚的遷葬移靈，在太武公墓蓋了3座千人塚。現今土地裡即便殘留遺骸，應該只是少數；就算完成撿骨，還必須符合殯葬法規，靈骨塔的安放地點也要考量村民感受。

縣府官員提到實務上的困難說，「找怪手挖1公尺、2公尺還是8公尺？地主同不同意？」金門地質淺薄，骸骨應早已挖掘完畢。官員說，何況陣亡軍人已沉睡了70年，「這樣的干擾，對祂們公平嗎？」

金門戰役陣亡將士安奉協會理事長楊松發自稱「喝國民黨奶水、吃共產黨砲彈長大」，他說，雖然兒時生活不好過，但古寧頭戰役保住了台灣，現在大家日子過得這麼好，「我們有沒有跟『祂們』說聲謝謝呢？」

楊松發成立協會的初衷，就是尋找兩岸戰士骸骨，讓祂們的靈魂得以安息。3年來，協會累積民眾的小額捐款新台幣150萬元，將做為撿骨成本；另需300萬元購買土地，放置骨灰罈。

楊松發早已購置4個貨櫃和40個骨灰罈，但苦於缺少資金，「撿骨」行動遲遲未能展開。他說:「撿了，沒地方放，怎麼辦？」撿骨只是要發出不一樣的聲音。（編輯：謝雅竹）1081102

古寧頭戰役70週年戰役紀念活動落幕，不過金門戰役陣亡將士安奉協會理事長楊松發認為，古戰場地底下應仍有不少遺骸，他也發起「撿骨」行動，盼讓在當年戰役中死去的國共兩軍官兵安息。中央社記者黃慧敏攝 108年11月2日