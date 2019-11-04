酒駕罰鍰提高 議員憂公有保管場車滿為患

（中央社記者梁珮綺、劉建邦台北4日電）新黨市議員潘懷宗今天質詢時指出，酒駕新制上路後，罰鍰提高，機車駕駛人須繳納罰金才能到保管場取車，但有些車主乾脆不領回機車，導致保管場恐車滿為患。

台北市警察局交通警察大隊大隊長陳明志說明，每半年會拍賣前半年扣進場內的車，有些車長期放在保管場，則是涉案或車主採用分期繳納罰款，涉案車輛須等法院裁決。

台北市議會下午舉行市政總質詢及答覆，台北市長柯文哲率局處首長列席備詢。

潘懷宗質詢時指出，酒駕新制上路後，機車駕駛人只要酒駕，皆裁罰9萬元，在罰則愈來愈重的情況下，有些車主乾脆就不領車，擔憂機車公有保管場恐「車滿為患」。

潘懷宗指出，截至今年9月30日止，警察局公有保管場查扣違規機車共有636輛，其中，未逾6個月的有481輛，當中有304輛是酒駕查扣機車；逾6個月至1年的有145輛，當中有135輛為酒駕查扣機車；1年以上、3年以下車輛有10輛。

他表示，遭查扣車輛都由各單位負責拍賣，有些車輛儘管堪用，但註銷車牌後，年份再新也不能上路，只能作為廢鐵，且拍賣後通常只夠折抵保管費與拖吊費，很少能抵罰款本金。

潘懷宗說，隨著時間流逝，公有保管場恐車滿為患，要求市府提出解決辦法。

柯文哲答詢時坦言，若一台機車放在公有保管場超過半年未領回，車主應不會領，若超過1至3年，更是完全不可能，「這個回去處理，聽起來是故意呆（帳）的」。

柯文哲允諾，將修改流程圖，看如何提高效率。（編輯：李亨山）1081104