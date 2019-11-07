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中市5處地下道填平工程年底動工 健全區域路網

最新更新：2019/11/07 13:11
台中市鐵路高架化完工後，台中市政府建設局將陸續進行地下道填平工程，其中的太原路地下道填平工程預計年底動工，完工後將可提供更多休憩空間。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年11月7日
台中市鐵路高架化完工後，台中市政府建設局將陸續進行地下道填平工程，其中的太原路地下道填平工程預計年底動工，完工後將可提供更多休憩空間。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年11月7日

（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市鐵路高架化完工，台中建設局今天表示，將進行圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路等地下道填平工程，預計年底陸續動工，完工後可串聯軸線廊道，健全完善路網。

建設局長陳大田指出，為加速圓環北路、太原路、建成路、國光路及五權路等地下道填平工程，並將交通影響降至最小，採2個工程標案辦理。

陳大田說明，其中第1標工程包含圓環北路、太原路及建成路地下道，已於10月公開招標，預計年底將先啟動太原路地下道填平；第2標工程則包括國光路及五權路地下道，正辦理工程細部設計審查及修正，待工程發包及交通維持審查作業完備後就會動工。

他進一步表示，為讓地方居民盡早了解工程影響範圍、工期、交通維持及施工期間替代道路等，市府已於8月間舉辦5場地方說明會，廣納里民意見作為細部設計修正參考，施工期間交通動線規劃與防洪排水設計，將持續與交通局、水利局檢討研議，降低施工及完工後生活影響。

陳大田強調，填平工程完工後可串聯綠空軸線、潭心計畫及綠空廊道，健全完善區域路網與環境，提供更多休憩空間。（編輯：洪學廣）1081107

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