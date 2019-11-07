台9線新鋪柏油又挖埋水管 台水：民生需求優先

（中央社記者盧太城台東縣7日電）台東重要道路台9線初鹿段，剛完成新的柏油路面鋪設不到1個月，就被自來水公司開挖埋設水管，讓民眾看了傻眼。台灣自來水公司解釋，民眾提出民生用水需求，因此才優先處理。

台東縣主要道路台9線，公路總局台東工務段10月開始進行初鹿段柏油路面刨除和鋪上新柏油路面，並重新漆上黃白線，10月底完工。路面美輪美奐，舒適平坦。

不過，民眾日前在臉書貼文質疑，初鹿段初鹿國中附近的新鋪柏油路面被開挖，「一條好不容易重新刨除鋪柏油的縱貫道，一個月不到就被開挖，重要省道不是有管制開挖？看了讓人覺得氣憤，政府的錢太多是嗎？」

有民眾開玩笑地留言，「昨晚開過去，很有彈跳感」、「沒有重漆上黃色線，這裡可以迴轉嗎」，也有民眾質疑「為何不在鋪設前施工」。

不過，也有民眾提出不同看法，「目前常見就是沒有統一管理施工時間，所以才會三不五時就再挖，但是統一時間你接受嗎？」

中央社記者今天前往現場，發現新鋪設柏油路果然被開挖橫切路面，寬約30公分，比原來路面略低，車輛行經時也有明顯顛簸，中間黃色分隔線還未重漆，路邊則有一個新裝自來水表。

公路總局台東工務段長李秉仁表示，前幾天接獲民眾反映後，工程單位便立即前往查看，也確認是自來水公司管線，但因為是民生用水，所以「擋不住」，只要提出申請都會馬上同意。

他進一步解釋，新的道路、柏油路面必須3年後才能開發，而工務單位也會每年召開2次管線埋設會議，讓各單位提出需求。但是一般民生用電、用水、通訊提出需求，都會讓它通過，不受3年期限管制，「民生問題最重要，這是擋不住的，如果擋了，議員、村長、民意代表就會炮轟」。

台東台灣自來水公司第十區管理處表示，這個工程是民眾提出民生用水需求，因此優先處理，「不可能等到3年才讓民眾有水用，這會造成民眾困擾」。（編輯：洪學廣）1081107