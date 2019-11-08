流浪犬頸掛460公克重腫瘤 動保團體營救送醫

台灣動物緊急救援小組獲報高雄茄萣區有一隻流浪犬頸掛一顆大腫瘤，7日前往營救送醫，8日安排手術切除，獸醫師研判應是頸圈長期磨擦刺激導致組織病變。（台灣動物緊急救援小組提供）中央社記者陳朝福傳真 108年11月8日

（中央社記者陳朝福高雄8日電）台灣動物緊急救援小組獲報，高雄茄萣區有一隻流浪犬頸掛一顆大腫瘤，昨天前往營救送醫，今天手術切除約460公克重的腫瘤，獸醫師研判可能是頸圈長期磨擦刺激導致組織病變。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台今天向中央社記者表示，這次是營救流浪動物20多年來罕見案例，這隻流浪犬在茄萣區興達港新建風力發電廠工程基地一帶流浪，頸掛一顆大腫瘤，引起關切。基地工作人員看到流浪犬可憐，向救援小組求援。

救援小組志工在小組大隊長倪兆成帶領下趕往營救，病犬雖然怕人，但個性溫和，小組順利完成救援，再由獸醫團隊切除直徑約8公分的腫瘤，量測重達約460公克；腫瘤切片送病理檢驗，進一步了解腫瘤型態及組織不正常增生等原因；術後病犬因傷口較大，仍住院控制感染等併發症。

倪京台指出，許多流浪犬小時候被戴上頸圈後，遭遺棄或走失時頸圈沒有取下，當越長越大，頸圈就與皮肉磨擦，常造成頸部整圈潰爛；這次救回的病犬，獸醫師研判可能因頸圈長期刺激頸部組織造成病變，從頸圈的扣環中增生出這顆大腫瘤。（編輯：戴光育）1081108