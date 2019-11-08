工會抗議績效獎金縮水 北市聯醫：總收入減少

（中央社記者劉建邦台北8日電）北市聯醫職業等工會今天提出績效獎勵金無故遭砍，影響醫師等基層薪水，要求獎金應納入薪水等訴求。聯醫表示，收入和支出相抵後有盈餘才發，去年總體收入減少影響獎金發放。

台北市聯合醫院企業與醫師職業工會在議會開記者會，無黨籍議員邱威傑、時代力量籍議員林亮君聲援。工會提及，聯醫今年6月無預警對績效獎金打6折，讓醫療及行政人員實際收入減少，年薪短少約一成。

工會提4項訴求，包含公開各院區財務報表、工會成員加入績效小組、獎勵金納人事成本、衛生局提撥經費優先給今年遭扣薪基層。

工會指出，聯醫不公開各院區財務報表，基層無法了解扣薪範圍，衛生局日前曾撥經費給聯醫紓困獎勵金，院方卻未告知基層，員工憂心春節獎金被調降。

企業工會理事長郭蕢瑩說，績效評估小組主導獎勵金分配，院方卻掌控選舉過程，且不公開會議紀錄；聯醫醫師薪資有8成為獎勵金、非醫師人員佔約3成，像她今年中秋獎金為新台幣600元，去年有5000元，根本變相扣薪。

聯醫事後開記者會，副總院長黃遵誠說，聯醫收支屬醫療基金制，薪資與獎勵金不同，近4年調整薪資，但因大台北地區健保點值變化，盈餘不如預期影響獎勵金，已精算各成本改善。

他說，已公開各院區財務報表，下一屆績效小組成員也通知工會可推人選，獎勵金是依中央訂定「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」辦理，收入和支出相抵有盈餘才發獎金，像去年業務收入約2.1億元，扣除調薪等成本，總體收入減少，確實影響獎勵金發放。（編輯：張銘坤）1081108