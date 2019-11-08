員山礦業開採案 居民盼聚更多民意護環境

（中央社記者沈如峰宜蘭縣8日電）為反對永侒實業在宜蘭員山開採礦業，當地社區組成「護水源反開礦行動聯盟」並號召連署。聯盟今天表示，已有2萬5000人連署，盼月底達5萬人目標讓中央重視，守護環境。

永侒實業申請在員山鄉大安埤山開採礦區案，總面積約為33公頃。為反對開採行為汙染環境，當地員山鄉中華社區、內城社區等單位發起組成「護水源反開礦行動聯盟」，並在10月以「保護宜蘭水源地，拒絕礦業開發破壞山林」為訴求，進行連署行動。

聯盟今天表示，此案如果通過，不僅會對當地居民造成生活、環境、安全、健康上的重大損害，開礦所帶來的汙染也將影響到宜蘭溪北地區飲水安全。截至目前為止，連署行動已獲超過2萬5000人支持，希望在11月底可達到5萬人連署支持目標，凝聚與展現更多民意，反對當地開放礦業。

內城社區發展協會理事長簡裕鴻說，雖連署人數多寡不具相關效力，但連署目標超過5萬人後，會把相關資料送到行政院、環保署等單位，希望中央重視這樣的民意，保護員山鄉環境。

聯盟也呼籲，請行政院環保署環評委員退回永侒實業的礦業開發案，也請宜蘭縣政府落實國土計畫，具體管制保護宜蘭山景及水源，杜絕不當開發。

此外，也籲請台灣自來水公司與經濟部水利署正視宜蘭人的用水安全，依照自來水法劃設水質水量保護區，並請永侒實業主動停止礦業開發申請。

宜蘭縣環保局長黃政釧說，礦業開發是由經濟部礦務局依據礦業法辦理各項審查後准駁。目前永侒實業這起開發案仍在環保署專案小組進行環境影響評估審查。基於守護好山好水的立場，縣政府始終堅持與地方民眾站在一起，為宜蘭的好山好水嚴格把關與監督，也呼籲中央多聆聽及尊重地方聲音。

針對聯盟相關訴求，記者曾多次致電永侒實業，但到下午3時之前尚無回應。

永侒實業於9月底曾表示，開採礦石不需洗選，因此不會抽用地下水，也會在完成一個採掘階段時，就立即進行植生工程。此外，開採時表土堆置處將以防塵網或不透水帆布覆蓋，減少揚塵；噪音部分，運輸車輛會減速慢行，避免產生大幅噪音及振動。（編輯：張銘坤）1081108