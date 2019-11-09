台中花毯節新社登場 小王子玫瑰星球吸睛

2019台中國際花毯節結合新社花海、中台灣農業博覽會，9日一同開幕，今年花毯節以「愛與希望─小王子的星球之旅」為主題，每天整點動態呈現小王子與玫瑰相逢場景，開幕首日就吸引大批民眾前往朝聖。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年11月9日

（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中國際花毯節結合新社花海、中台灣農業博覽會今天開幕，今年以「愛與希望─小王子的星球之旅」為主題，每天整點動態呈現小王子與玫瑰相逢場景，吸引大批民眾拍照打卡。

台中國際花毯節今天在新社舉行開幕典禮，農委會主委陳吉仲、台中市長盧秀燕、立委江啟臣等人出席，這次花毯節取得法國聖修伯里協會「小王子」正式授權，以「愛與希望─小王子的星球之旅」為主題，首日開幕就吸引數千民眾參觀，還有遠從新加坡前來的遊客。

盧秀燕表示，台中國際花毯節自2016年移師后里，新社居民殷殷期盼恢復舉辦，因此市府今年讓活動再次回到新社，並與新社花海、中台灣農業博覽會三合一，擴大舉辦規模最大的花海盛典，交通局也特別因應開闢4條免費公車路線，呼籲遊客透過大眾運輸工具前往展場。

陳吉仲指出，一個活動要成功，不只農委會提供花卉生產或技術就夠，交通動線及整體規劃也同樣重要，感謝台中市政府團隊積極協助，讓今年的新社花海順利開幕。

江啟臣表示，新社花海是經濟效益最大的活動，中央地方預算合計不到1億元，短短23天展期卻能創造20至30億元產值，吸引200至300萬人潮。

台中市府觀旅局表示，今年花毯節展區占地1.8公頃，主裝置「玫瑰星球」從上午9時至下午4時每個整點動態呈現小王子與玫瑰相逢場景，周邊還有「權力國王」「慾望商人」「虛榮男爵」等花卉裝置，以及長達200公尺的玫瑰圖騰、由千朵新鮮玫瑰布置的花豔廊道，已成為打卡熱點。（編輯：謝雅竹）1081109