屏大研發VR騎馬復健過程不無聊 造福更多人

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）屏東大學與屏東國仁醫院跨領域合作，研發VR騎馬復健系統，患者不但不必騎真馬復健，過程還可看到不同景點，提高患者復健興趣，這項研發在智慧創新暨跨域整合創作競賽獲獎。

屏東大學的VR騎馬復健系統獲今年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽體感互動科技組第3名，指導研發的屏大資訊學院副院長黃鎮淇指出，復健是一個漫長的過程，且患者常因為復健過程太過無聊而放棄。

他指出，結合VR虛擬實境技術及互動小遊戲，能提高患者復健的興趣及意願，讓復健變得更有趣，以提高復健療程的回診率。

屏大的VR騎馬復健系統是與國仁醫院跨領域合作，希望能用機器馬取代目前真馬進行馬術治療，黃鎮淇表示，研究指出馬術治療對腦性麻痺患者有顯著療效，但由於訓練一匹能進行馬術治療的真馬成本很高，且真馬也會出現失控狀態，讓馬術治療增添危險性。

黃鎮淇說，VR騎馬復健系統透過機器馬來模擬真馬的前後擺動，並透過復健科醫生判斷來調整復健強度，維護及複製推廣較為容易，也可以推廣到偏鄉地區造福更多的人，結合VR虛擬實境與360度環景的技術，也可讓患者看到平時不易到達的景點，提高復健興趣。

另外，屏大VR水下互動系統也榮獲體感互動科技組佳作，透過360度環景攝影機在小琉球水下拍攝實景，進行撿垃圾互動遊戲，讓玩家體會海洋生態的保育及永續發展的重要性。（編輯：洪學廣）1081114